Максим Самородов забил гол через себя на тренировке перед матчем со Словенией (видео)

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов отличился красивым голом на тренировке в преддверии матча с командой Словении, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Напомним, в понедельник казахстанские футболисты сыграют на выезде со сборной Словении в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча начнется в 23:45 по времени Астаны.
Это будет первый матч команд после дуэли за путевку на чемпионат Европы 2024 года. Тогда матч в Любляне завершился победой хозяев со счетом 2:1.
На кадрах нападающий сборной Казахстана и грозненского футбольного клуба "Ахмат" Максим Самородов замкнул верховую подачу ударом через себя и отправил мяч в "девятку".
Ранее отечественная команда сыграла вничью с Норвегией в Алматы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159340-maksim-samorodov-zabil-gol-cherez-sebya-na-trenirovke-pered-matchem-so-sloveniey-video/