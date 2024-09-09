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Максим Самородов забил гол через себя на тренировке перед матчем со Словенией (видео)

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Футболшы Максим Самородов
Футболшы Максим Самородов. Фото: kff.kz

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов отличился красивым голом на тренировке в преддверии матча с командой Словении, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, в понедельник казахстанские футболисты сыграют на выезде со сборной Словении в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча начнется в 23:45 по времени Астаны.

Это будет первый матч команд после дуэли за путевку на чемпионат Европы 2024 года. Тогда матч в Любляне завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На кадрах нападающий сборной Казахстана и грозненского футбольного клуба "Ахмат" Максим Самородов замкнул верховую подачу ударом через себя и отправил мяч в "девятку".

Ранее отечественная команда сыграла вничью с Норвегией в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159340-maksim-samorodov-zabil-gol-cherez-sebya-na-trenirovke-pered-matchem-so-sloveniey-video/

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