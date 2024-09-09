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Лига наций, Словения — Казахстан: прямая трансляция матча, время начала

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Афиша матча Словения — Казахстан в Лиге наций
Афиша матча Словения — Казахстан. Коллаж: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В понедельник, 9 сентября, сборная Казахстана по футболу сыграет во втором туре Лиги наций УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем команды со Словенией.

Во сколько начнется матч?

Игра состоится на стадионе "Стожице" в Любляне — столице Словении. Стартовый свисток прозвучит в 23:45 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Оба матча группы 3 Лиги В в первом туре завершились вничью. Сборная Казахстана разделила очки с Норвегией (0:0), Словения — с Австрией (1:1). У всех команд по одному набранному баллу. По дополнительным показателем отечественные футболисты занимают четвертое место.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на сентябрьские матчи вошли 28 футболистов. После объявления этого списка произошла одна замена: вместо получившего травму Талгата Кусяпова в заявку попал Асхат Балтабеков из талдыкорганского "Жетысу".

Стартовые составы на матч со Словенией станут известны примерно за час до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Обновленный тренерский штаб национальной команды возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. Матч с Норвегией стал для него дебютным на посту главного тренера сборной Казахстана. Перед встречей со Словенией Черчесов оценил принципиальность этого противостояния.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2159292-liga-naciy-sloveniya-kazahstan-pryamaya-translyaciya-matcha-vremya-nachala/

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