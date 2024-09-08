"Прошу Бога, чтобы у меня была возможность порадовать мой народ": Аймбетов – о матче со Словенией

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов на предматчевой пресс-конференции поделился своими ожиданиями от встречи со Словенией в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

9 сентября казахстанская сборная проведет гостевой матч с командой Словении в Любляне. Команды встретятся в рамках второго тура группы B3.

"Мою физическую форму должны оценивать болельщики. Считаю, что я нахожусь в хорошей форме. Хотел забить в ворота Норвегии, жаль, что не получилось. Рады одному очку, но завтра нас ждет еще одно испытание. Я – нападающий и буду стараться забить гол. Прошу Бога, чтобы у меня была возможность порадовать мой народ. Все в руках Бога, игра завтра покажет", – сказал Аймбетов.

Напомним, ранее о предстоящем матче высказался и главный тренер команды Станислав Черчесов.

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