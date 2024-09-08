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"Эта заноза торчит у болельщиков": Черчесов – о принципиальном матче Казахстана со Словенией

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Российский футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о принципиальности матча со Словенией в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, команды в последний раз встречались в рамках заключительного тура квалификации на Евро-2024. Тогда Казахстан уступил в гостях со счетом 1:2 и упустил прямую путевку на первый крупный турнир в истории команды.

"Понимаю, что заноза торчит у болельщиков. Футболисты тоже помнят эти игры. Если это реванш, нельзя его воспринимать со злобой. Нужно это принимать с правильной концентрацией. На поле нужно выходить с четкой тактикой и спокойной головой, чтобы ничего не отвлекало. Команды друг друга знают, будем делать так, чтобы закрыть этот гештальт", – сказал Черчесов.

Матч Словения – Казахстан состоится 9 сентября в Любляне, стартовый свисток прозвучит в 23:45 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158824-eta-zanoza-torchit-u-bolelshchikov-cherchesov-o-principialnom-matche-kazahstana-so-sloveniey/

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