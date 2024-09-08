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Сборная Казахстана по футзалу обыграла Аргентину перед началом чемпионата мира — 2024

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Мужская сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Дамир Серик / Казахстанская федерация футбола

Национальная сборная Казахстана по футзалу одержала победу в рамках товарищеского матча против команды Аргентины в преддверии старта ЧМ-2024, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Отечественные футзалисты обыграли соперника со счетом 3:2, забив все мячи до перерыва. Первый гол забил Даурен Турсагулов, увеличил разрыв Акжол Дарибай, последний мяч в ворота соперника отправил защитник команды Арнольд Кнауб.

Однако далее аргентинцам удалось отыграть два гола. Дублем отличился Борутто.

Казахстан обыграл на своем паркете Аргентину со счетом 3:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158792-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-pobedila-argentinu-pered-nachalom-chempionata-mira-2024/

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