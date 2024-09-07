Видеообзор матча Казахстан – Норвегия в Лиге наций

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал видео хайлайтов матча групповой стадии Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Норвегии, сообщает NUR.KZ.

Напомним, матч состоялся 6 сентября на Центральном стадионе Алматы. За 90 минут ни одна из команд не смогла реализовать свои голевые моменты, а встреча завершилась с “сухим” счетом 0:0.

В дебютном матче казахстанской сборной под руководством Станислава Черчесова игроки владели мячом 35 процентов от общего времени. Отечественные футболисты нанесли четыре удара по воротам соперника, а точность пасов составила 80 процентов.

После первого матча Казахстан занимает 4-е место в группе В3. Отметим, что остальные три команды из этого квартета имеют аналогичное одно очко в своем активе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.