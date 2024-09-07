Рекордный гол не помог сборной Франции обыграть Италию в матче Лиги наций

Мужская сборная Италии по футболу одержала волевую выездную победу над Францией в матче первого тура элитного дивизиона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе 2 встретились на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Гости выиграли со счетом 3:1.

При этом хозяева вышли вперед на 13-й секунде благодаря забитому мячу Брэдли Барколя. По данным France24, этот гол стал самым быстрым в истории сборной Франции.

Итальянцы отыгрались и добыли победу после мячей Федерико Димарко (30 минута), Давиде Фраттези (51) и Джакомо Распадори (74).

С тремя очками команда возглавила турнирную таблицу группы вместе с бельгийцами, которые в параллельной встрече обыграли израильтян со счетом 3:1.

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