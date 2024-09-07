Рекордный гол не помог сборной Франции обыграть Италию в матче Лиги наций

Мужская сборная Италии по футболу одержала волевую выездную победу над Францией в матче первого тура элитного дивизиона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники по группе 2 встретились на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Гости выиграли со счетом 3:1.
При этом хозяева вышли вперед на 13-й секунде благодаря забитому мячу Брэдли Барколя. По данным France24, этот гол стал самым быстрым в истории сборной Франции.
Итальянцы отыгрались и добыли победу после мячей Федерико Димарко (30 минута), Давиде Фраттези (51) и Джакомо Распадори (74).
С тремя очками команда возглавила турнирную таблицу группы вместе с бельгийцами, которые в параллельной встрече обыграли израильтян со счетом 3:1.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158467-rekordnyy-gol-ne-pomog-sbornoy-francii-obygrat-italiyu-v-matche-ligi-naciy/