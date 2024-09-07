"Первые 20 минут пытались сломать их манеру игры": Абат Аймбетов – о матче с Норвегией

Нападающий национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал домашнюю игру с Норвегией в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу команды встретились на Центральном стадионе Алматы, игра завершилась "сухой" ничьей со счетом 0:0.

О матче:

"Игра была очень трудной. Но я думаю, что выполнили все установки тренера. Все вы знаете, какие игроки высокого класса [у норвежцев]. Холанд, Эдегор... Можно сказать, что мы сегодня играли как команда, как коллектив. Выражаю благодарность особенно сокомандникам, которые первые 20 минут старались сломать их манеру игры. Рады, что заработали так одно очко".

О качественных действиях в защите и тактике Станислава Черчесова:

"Да, это специальная тактика игры от обороны. Мы придерживались такой же тактики, по которой играли и до этого. Хотели от этого сыграть, искать моменты, чтобы забить. Но довольны и этим результатом".

Об атмосфере на стадионе:

"Отличная, спасибо всем, что пришли и поддержали нас. Мы рады, что заработали одно очко. Но если сравнить с Астаной, здесь воздух совсем другой. Это знакомое чувство для спортсменов. До того, как наберешься воздуха, должен как-то выдыхаться. Объяснить сложно. В целом, атмосфера была хорошая".

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