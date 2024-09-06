Черчесов: Оружием против Холанда стали футболисты сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил игру футболистов против норвежца Эрлинга Холанда, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура Лиги наций. Матч в Алматы завершился нулевой ничьей, Холанд отыграл его полностью.

Перед встречей Черчесов в шутку сказал, что понадобится АКМ для нейтрализации норвежского бомбардира. Однако затем российский специалист отметил, что рассчитывает на успешную игру казахстанских футболистов против форварда.

"Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки, что мы что-нибудь придумаем. И вот, Марочкин, Касым, Алип с ним справились. Выполнили то, что мы от них хотели, не дали ему зоны. И второй момент: у норвежцев не было возможности его снабжать. Если давать спокойно его находить передачами, то что-нибудь он придумает. Один раз его прозевали — в штангу попал", — сказал Черчесов.

Также тренер поблагодарил казахстанских болельщиков за поддержку и отметил атмосферу на стадионе. По ходу матча Черчесов иногда жестами призывал зрителей помочь команде.

"Когда чувствовал, что бензина не хватает у футболистов, просил их поддержать. Болельщики видят, когда команда работает. Поддерживают того, кто что-то делает", — отметил Черчесов.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 9 сентября. Выездная встреча со Словенией начнется в 23:45 по времени Астаны.

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