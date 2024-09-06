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Юный болельщик прорвался на поле стадиона в Алматы ради фото с Холандом (видео)

Опубликовано:

Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: Maja Hitij/UEFA via Getty Images

Во время разминки сборной Норвегии мальчик прорвался на поле и сделал фото с футболистом этой команды Эрлингом Холандом, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча норвежцев со сборной Казахстана пройдет на Центральном стадионе Алматы.

По ходу предматчевой разминки один из юных болельщиков прорвался с трибун и пробежал почти все поле ради совместного кадра с Холандом. Мальчик успел сделать фото с норвежским бомбардиром. Затем нарушителя увели с поля стюарды.

Кроме того, при упоминании фамилии Холанда на стадион болельщики реагировали на это громкими аплодисментами.

Напомним, матч сборных Казахстана и Норвегии стартует в 19:00 по местному времени. Игра пройдет в рамках первого тура Лиги наций. Стартовые составы команды мы опубликовали ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158377-yunyy-bolelshchik-prorvalsya-na-pole-stadiona-v-almaty-radi-foto-s-holandom-video/

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