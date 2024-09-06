Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Норвегией в Алматы

Мужские сборные Казахстана и Норвегии по футболу объявили стартовые составы на очный матч Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по местному времени. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Станислав Черчесов.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Игорь Шацкий (№12);
Защитники: Алибек Касым (№18), Нуралы Алип (№3), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4), Ян Вороговский (№11);
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Ислам Чесноков (№23), Рамазан Оразов (№7);
Нападающий: Абат Аймбетов (№17).
Капитаном сборной Норвегии будет футболист лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор. Возглавляет команду Столе Сольбаккен.
Полностью стартовый состав сборной Норвегии выглядит так:
Вратарь: Орьян Нюланд (№1);
Защитники: Давид Меллер-Вольф (№5), Юлиан Рюэрсон (№14), Андреас Ханче-Ольсен (№21), Лео Эстигор (№4);
Полузащитники: Мартин Эдегор (№10), Сандер Берге (№6), Феликс Мюхре (№22);
Нападающий: Антонио Нуса (№20), Александр Серлот (№7), Эрлинг Холанд (№9).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2158347-sbornaya-kazahstana-obyavila-startovyy-sostav-na-match-s-norvegiey-v-almaty/