Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Норвегией в Алматы

Мужские сборные Казахстана и Норвегии по футболу объявили стартовые составы на очный матч Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по местному времени. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Станислав Черчесов.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Игорь Шацкий (№12);

Защитники: Алибек Касым (№18), Нуралы Алип (№3), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4), Ян Вороговский (№11);

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Ислам Чесноков (№23), Рамазан Оразов (№7);

Нападающий: Абат Аймбетов (№17).

Капитаном сборной Норвегии будет футболист лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор. Возглавляет команду Столе Сольбаккен.

Полностью стартовый состав сборной Норвегии выглядит так:

Вратарь: Орьян Нюланд (№1);

Защитники: Давид Меллер-Вольф (№5), Юлиан Рюэрсон (№14), Андреас Ханче-Ольсен (№21), Лео Эстигор (№4);

Полузащитники: Мартин Эдегор (№10), Сандер Берге (№6), Феликс Мюхре (№22);

Нападающий: Антонио Нуса (№20), Александр Серлот (№7), Эрлинг Холанд (№9).

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