Лига наций, Казахстан — Норвегия: время начала, прямая трансляция матча

В пятницу, 6 сентября, сборная Казахстана дебютирует во втором по силе дивизионе Лиги наций УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем команды с Норвегией.

Во сколько начнется матч?

Игра состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов. Все билеты на встречу между Казахстаном и Норвегией проданы.

Кто еще играет с Казахстаном?

В группу 3 Лиги В также попали Австрия и Словения. С последней сборная Казахстана сыграет на выезде 9 сентября.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на сентябрьские матчи вошли 28 футболистов. После объявления этого списка произошла одна замена: вместо получившего травму Талгата Кусяпова в заявку попал Асхат Балтабеков из талдыкорганского "Жетысу".

Стартовые составы станут известны примерно за час до стартового свистка. По ходу матча у команд будет возможность сделать пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Обновленный тренерский штаб национальной команды возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. Матч с Норвегией станет для него дебютным на посту главного тренера сборной Казахстана.

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