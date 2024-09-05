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Черчесов оценил готовность Зайнутдинова к матчу с Норвегией на фоне отсутствия игровой практики

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов: MB Media/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции оценил актуальное состояние Бахтиера Зайнутдинова, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальной команде 6 сентября предстоит стартовать в Лиге наций матчем с Норвегией. Зайнутдинов попал в заявку сборной Казахстана, но в новом сезоне он пока не выходил на поле в составе турецкого "Бешикташа"

"Мы были постоянно на контакте не только с ним, но и с его руководителями. Мы знаем его уровень. Игрок такого уровня - подспорье для любой команды. В последних двух играх ["Бешикташа"] он уже был в запасе. То, что мы увидели за два дня здесь, тоже обнадеживает. Утром переговорил с ним, он в хорошем состоянии. Вечер у нас еще есть - подумаем, как его правильно использовать", - сказал Черчесов.

Зайнутдинов - лучший бомбардир в истории сборной Казахстана. Он забил 14 мячей за национальную команду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157612-cherchesov-ocenil-gotovnost-zaynutdinova-k-matchu-s-norvegiey-na-fone-otsutstviya-igrovoy-praktiki/

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