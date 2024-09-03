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Самородов присоединился к сборной Казахстана перед матчами с Норвегией и Словенией

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Нападающий Максим Самородов вошел в состав сборной Казахстана на ближайшие матчи Лиги нацией УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Изначально форвард не вошел в заявку национальной команды из-за травмы, полученной во время выступления за российский "Ахмат" (Грозный). Однако Самородов успел завершить в Астане курс реабилитации под наблюдением врача-реабилитолога сборной Казахстана Степана Тупика.

22-летний футболист присоединился к национальной команде на учебно-тренировочном сборе в Алматы и уже участвует в подготовке.

Напомним, сборной Казахстана предстоит 6 сентября сыграть с Норвегией дома, а 9 сентября — со Словенией на выезде. Эти матчи будут дебютными для Станислава Черчесова на посту главного тренера команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2156604-samorodov-prisoedinilsya-k-sbornoy-kazahstana-pered-matchami-s-norvegiey-i-sloveniey/

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