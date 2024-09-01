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"Жетысу" и "Туран" не смогли выявить победителя в матче чемпионата Казахстана

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Футболисты "Жетысу" в сезоне-2024
Футболисты "Жетысу". Фото: Пресс-служба ФК "Жетысу"

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" в домашней игре встретился с туркестанским "Тураном" в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на Центральном стадионе Талдыкоргана.

По итогам 90 минут игроки обеих команд не смогли реализовать свои голевые моменты, а матч завершился "сухой" ничьей со счетом 0:0.

Хозяева поля нанесли 17 ударов по ходу данной встречи, из них лишь три оказались направленными в створ ворот соперника. Футболисты "Турана" четырежды пробили по воротам "Жетысу", но ни разу не попали в створ.

Главный арбитр матча Данил Горда показал семь желтых карточек. Четыре раза были наказаны хозяева, три "горчичника" заработали гости.

Благодаря ничьей "Жетысу" набрал 20 очков после 18 матчей. Талдыкорганцы занимают восьмое место в таблице.

"Туран" с 13 баллами после 15 встреч идет на 11-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155753-zhetysu-i-turan-ne-smogli-vyyavit-pobeditelya-v-matche-chempionata-kazahstana/

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