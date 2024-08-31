"Ордабасы" упустил преимущество и проиграл "Кайсару" в матче чемпионата Казахстана

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" потерпел поражение от кызылординского "Кайсара" в матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Встреча состоялась в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева, который является домашней ареной ФК "Кайсар".
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Однако первый гол в матче забили гости, на 16-й минуте свой момент реализовал украинский защитник "Ордабасы" Игорь Пластун.
Хозяева поля смогли ответить лишь к 66-й минуте, "Кайсару" удалось сравнять счет усилиями казахстанского полузащитника команды Думана Нарзилдаева. Победу кызылординцам принес гол украинского защитника Виталия Приндеты на 71-й минуте.
На данный момент "Ордабасы" занимает четвертое место в таблице чемпионата Казахстана, "Кайсар" идет на пятом месте. Отметим, что шымкентцы провели 16 матчей в КПЛ, кызылординцы — 17.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155597-ordabasy-minimalno-ustupil-kaysaru-v-matche-chempionata-kazahstana/