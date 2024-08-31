Ислам Чесноков "спас" "Тобол" от поражения в матче чемпионата Казахстана

Футбольный клуб "Тобол" из Костаная на своем поле сыграл вничью с "Атырау" в рамках матча 19-го тура чемпионата Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе Костаная.

Счет в матче открыли гости. Быстрым голом уже на 12-й минуте отметился белорусский нападающий "Атырау" Николай Сигневич.

Спас ситуацию 24-летний полузащитник национальной сборной Казахстана Ислам Чесноков, он забил ответный мяч на 71-й минуте.

По ходу 90 минут главный арбитр матча Рустам Омаров показал пять желтых карточек. Дважды были наказаны игроки хозяев поля, еще три "горчичника" заработали гости.

После 19 туров "Тобол" занимает пятое место в таблице национального чемпионата, "Атырау" идет следом на 6-м месте.

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