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Черчесов прокомментировал подготовку сборной Казахстана к матчам против Норвегии и Словении

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Ресей футбол қауымдастығы

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов сделал заявление перед стартом подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций УЕФА против Норвегии и Словении, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Рулевой национальной команды приступил в Алматы к подготовке к стартовому матчу Лиги наций с Норвегией, который пройдет 6 сентября.

«Наш тренерский штаб прибыл в Алматы. Сбор начнется 1 сентября, но некоторые ребята по объективным причинам приедут чуть позже. 6-го играем с Норвегией, а следующим вечером вылетаем в Любляну, где 9-го пройдет встреча со Словенией. Накануне посетили отборочный матч «Астаны» в Лиге конференций и порадовались за команду, которая разгромила норвежский «Бранн» 3:0 и заслуженно вышла в основную часть турнира», — заявил Черчесов.

Напомним, российский специалист возглавил национальную сборную в начале июня этого года. На данном посту он сменил своего соотечественника Магомеда Адиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155548-cherchesov-prokommentiroval-podgotovku-sbornoy-kazahstana-k-matcham-protiv-norvegii-i-slovenii/

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