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Стало известно, сколько заработал ФК "Астана" за выход в основную стадию Лиги конференций

Опубликовано:

Игроки ФК "Астана"
Игроки ФК "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

Озвучена сумма выплат командам, которые вышли в основной этап Лиги конференций, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный документ УЕФА по распределению финансирования участников турнира.

Напомним, футбольный клуб "Астана" стал единственной командой из Казахстана, которая примет участие в еврокубковом сезоне 2024/25. Подопечные Григория Бабаяна успешно преодолели квалификационный этап и выступят на общем этапе ЛК, где им предстоит встретиться с "Челси" и другими европейскими клубами.

"Астана" уже гарантированно заработала 3,05 миллиона евро за выход в финальную стадию турнира, эти деньги столичная команда получит 27 сентября. За каждую победу участники также будут получать дополнительные 400 тысяч евро, за ничью – 133 тысячи.

Полный список соперников астаначан в еврокубке мы опубликовали ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155480-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-fk-astana-za-vyhod-v-osnovnuyu-stadiyu-ligi-konferenciy/

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