Стало известно, сколько заработал ФК "Астана" за выход в основную стадию Лиги конференций

Озвучена сумма выплат командам, которые вышли в основной этап Лиги конференций, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный документ УЕФА по распределению финансирования участников турнира.

Напомним, футбольный клуб "Астана" стал единственной командой из Казахстана, которая примет участие в еврокубковом сезоне 2024/25. Подопечные Григория Бабаяна успешно преодолели квалификационный этап и выступят на общем этапе ЛК, где им предстоит встретиться с "Челси" и другими европейскими клубами.

"Астана" уже гарантированно заработала 3,05 миллиона евро за выход в финальную стадию турнира, эти деньги столичная команда получит 27 сентября. За каждую победу участники также будут получать дополнительные 400 тысяч евро, за ничью – 133 тысячи.

Полный список соперников астаначан в еврокубке мы опубликовали ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.