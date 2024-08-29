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"Сделали невероятное событие для Казахстана": главный тренер "Астаны" – о выходе команды в основной этап ЛК

Опубликовано:

Роман Бабаян
Роман Бабаян: Пресс-служба ФК "Астана"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал победу своих подопечных в ответной игре квалификации Лиги конференций УЕФА с ФК "Бранн", сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в четверг "Астана" одержала разгромную победу над норвежским клубом и вышла в основной этап Лиги конференций УЕФА.

"Эмоции переполняют, но это был тяжелый матч во всех отношениях. Готовились очень серьезно. Были теории, изучали ошибки, которые не использовали. Должны были давить и играть в энергозатратный футбол. Ребята бились до последней минуты. Когда работаешь, как единый механизм, то голы придут. Футболисты сделали невероятное событие для Казахстана. Хочу поблагодарить игроков, болельщиков. Не играли в родных стенах, но чувствовали достойную поддержку. Благодарю руководство, которое позволило нам работать не думая ни о чем. Только вместе мы можем добиться таких побед. Поздравляю весь Казахстан. Это большая реклама нашей страны и "Астаны". Дождемся жеребьевки группового этапа", – сказал Бабаян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155222-sdelali-neveroyatnoe-sobytie-dlya-kazahstana-glavnyy-trener-astany-o-vyhode-komandy-v-osnovnoy-etap-lk/

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