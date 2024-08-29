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Состоялась жеребьевка нового формата Лиги чемпионов

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Трофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Claudio Lavenia - UEFA via Getty Images

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25. По итогам процедуры определились соперники для всех участников нового формата, передает NUR.KZ.

В нынешнем сезоне основная часть Лиги чемпионов будет проводиться по реформированной схеме. Группового этапа в турнире теперь нет. Все 36 участников общей стадии сформируют единую таблицу.

В рамках основного этапа команды проведут по восемь матчей — по четыре дома и на выезде. Лучшие восемь клубов в сводной таблице напрямую выйдут в 1/8 финала. Столько же путевок будет разыграно в стыковых матчах между командами, которые займут места с 9-го по 24-е.

При жеребьевке участники были разбиты на четыре корзины по девять клубов. Каждая команда проведет по два матча с представителями каждой корзины.

Пары соперников подбирались автоматически — с использованием компьютера. В процедуре также принимали участие титулованные футболисты — итальянец Джанлуиджи Буффон и португалец Криштиану Роналду, которые получили специальные награды на церемонии.

Результаты жеребьевки для клубов корзины №1:

Корзина №1 Лиги чемпионов 2024/25
Корзина №1 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки для клубов корзины №2:

Корзина №2 Лиги чемпионов 2024/25
Корзина №2 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки для клубов корзины №3:

Корзина №3 Лиги чемпионов 2024/25
Корзина №3 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки для клубов корзины №4:

Корзина №4 Лиги чемпионов 2024/25
Корзина №4 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Матчи основного этапа пройдут с 17 сентября 2024 года по 29 января 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155206-sostoyalas-zherebevka-novogo-formata-ligi-chempionov/

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