Состоялась жеребьевка нового формата Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25. По итогам процедуры определились соперники для всех участников нового формата, передает NUR.KZ.

В нынешнем сезоне основная часть Лиги чемпионов будет проводиться по реформированной схеме. Группового этапа в турнире теперь нет. Все 36 участников общей стадии сформируют единую таблицу.

В рамках основного этапа команды проведут по восемь матчей — по четыре дома и на выезде. Лучшие восемь клубов в сводной таблице напрямую выйдут в 1/8 финала. Столько же путевок будет разыграно в стыковых матчах между командами, которые займут места с 9-го по 24-е.

При жеребьевке участники были разбиты на четыре корзины по девять клубов. Каждая команда проведет по два матча с представителями каждой корзины.

Пары соперников подбирались автоматически — с использованием компьютера. В процедуре также принимали участие титулованные футболисты — итальянец Джанлуиджи Буффон и португалец Криштиану Роналду, которые получили специальные награды на церемонии.

Результаты жеребьевки для клубов корзины №1:

Корзина №1 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки для клубов корзины №2:

Корзина №2 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки для клубов корзины №3:

Корзина №3 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки для клубов корзины №4:

Корзина №4 Лиги чемпионов 2024/25. Фото: Официальный сайт УЕФА

Матчи основного этапа пройдут с 17 сентября 2024 года по 29 января 2025 года.

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