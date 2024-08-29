"Мы будем готовиться не к Холанду": Станислав Черчесов высказался о соперниках Казахстана в Лиге наций

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о соперниках своих подопечных в матчах Лиги наций УЕФА, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Напомним, 6 сентября казахстанская сборная сыграет свой первый матч в рамках группового этапа лиги В. Стартовым соперником команды в новом сезоне выступит сборная Норвегии.

9 сентября отечественные футболисты в гостях встретятся со Словенией.

"– Что скажете о сборных Норвегии и Словении? Какие сильные и слабые стороны можете выделить?

– Про Словению мы пока не думаем, потому что первый барьер у нас – Норвегия. О втором сопернике будем думать позже. В Европе стартовали чемпионаты, еврокубки. Мы видим, как Холанд начал забивать. Но мы будем готовиться не к Холанду, а к сборной Норвегии.

Что касается сборной Словении, я смотрел их игры на чемпионате Европы. Тем более, сборная Казахстана уже встречалась с ними в прошлом году. Это довольно крепкая команда с определенным уровнем", - заявил Черчесов.

Состав сборной Казахстана на предстоящие матчи был объявлен ранее.

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