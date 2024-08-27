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Эрлинг Холанд вошел в состав сборной Норвегии на матч с Казахстаном

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Нападающий сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд официально включен в расширенную заявку на матч Лиги конференций против национальной команды Казахстана, сообщает NUR.KZ.

В официальном Instagram-аккаунте сборной Норвегии опубликована расширенная заявка команды на матч первого тура группы G Лиги наций 2024/25.

Состав норвежцев выглядит следующим образом:

Голкиперы: Орьян Ниланд ("Севилья"), Эгил Селвик ("Хеугесунн"), Матиас Дюнгеланн ("Бранн");

Защитники: Кристофер Айер ("Брентфорд"), Йеспер Даланн ("Кардифф"), Андреас Ханче-Ольсен ("Майнц"), Юлиан Рюэрсон ("Боруссия Д"), Лео Эстигор ("Ренн"), Фредрик Бьеркан ("Буде-Глимт"), Фредрик Шевольд ("Буде-Глимт"), Давид Меллер Вольф ("АЗ");

Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Сандер Берге ("Фулхэм"), Патрик Берг ( "Буде-Глимт"), Феликс Мюхре ("Бранн"), Арон Деннум ("Тулуза"), Осаме Сахрауи ("Лилль"), Антонио Нуса ("РБ Лейпциг"), Мортен Торсбю ("Дженоа"), Кристиан Торстведт ("Сассуоло");

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Йерген Странн Ларсен ("Вулверхэмптон"), Александр Серлот ("Атлетико Мадрид").

Встреча состоится 6 сентября в 19:00 на Центральном стадионе Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2154102-erling-holand-voshel-v-sostav-sbornoy-norvegii-na-match-s-kazahstanom/

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