Чемпион Казахстана по футболу представил нового главного тренера

Футбольный клуб "Ордабасы" (Шымкент) подписал контракт с казахстанским специалистом Кириллом Кекером, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.
45-летний специалист возглавил шымкентский клуб до конца сезона и будет представлен команде на ближайшей тренировке.
Ранее Кирилл Кекер занимал аналогичную должность в алматинском "Кайрате", где под его руководством команда из южной столицы провела 76 матчей.
Ранее пост главного тренера чемпионов Казахстанской премьер-лиги-2023 занимал Александр Седнев. После вылета команды из еврокубков наставник покинул свою должность. Под его началом шымкентцы впервые в своей истории стали победителями КПЛ,
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2153322-chempion-kazahstana-po-futbolu-predstavil-novogo-glavnogo-trenera/