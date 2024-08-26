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Чемпион Казахстана по футболу представил нового главного тренера

Опубликовано:

Кирилл Кекер
Кирилл Кекер. Фото: instagram/fc_ordabasy

Футбольный клуб "Ордабасы" (Шымкент) подписал контракт с казахстанским специалистом Кириллом Кекером, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

45-летний специалист возглавил шымкентский клуб до конца сезона и будет представлен команде на ближайшей тренировке.

Ранее Кирилл Кекер занимал аналогичную должность в алматинском "Кайрате", где под его руководством команда из южной столицы провела 76 матчей.

Ранее пост главного тренера чемпионов Казахстанской премьер-лиги-2023 занимал Александр Седнев. После вылета команды из еврокубков наставник покинул свою должность. Под его началом шымкентцы впервые в своей истории стали победителями КПЛ,

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2153322-chempion-kazahstana-po-futbolu-predstavil-novogo-glavnogo-trenera/

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