Чемпион Казахстана по футболу представил нового главного тренера

Футбольный клуб "Ордабасы" (Шымкент) подписал контракт с казахстанским специалистом Кириллом Кекером, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды.

45-летний специалист возглавил шымкентский клуб до конца сезона и будет представлен команде на ближайшей тренировке.

Ранее Кирилл Кекер занимал аналогичную должность в алматинском "Кайрате", где под его руководством команда из южной столицы провела 76 матчей.

Ранее пост главного тренера чемпионов Казахстанской премьер-лиги-2023 занимал Александр Седнев. После вылета команды из еврокубков наставник покинул свою должность. Под его началом шымкентцы впервые в своей истории стали победителями КПЛ,

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