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"Кайрат" на последних секундах вырвал ничью в матче КПЛ с "Тоболом"

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Казахстанский футболист Андрей Ульшин
Андрей Ульшин. Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Футболисты костанайского "Тобола" на выезде сыграли вничью с алматинским "Кайратом" в матче 18-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме хозяев вывел вперед бразилец Жоао Пауло (20 минута). Однако во второй половине матча "Тобол" забил два мяча усилиями марокканско-бельгийского футболиста Ахмеда Эль-Мессауди (53) и бельгийца Давида Энена (73).

"Кайрат" спас от поражения гол казахстанца Андрея Ульшина на 90+6 минуте прямым ударом со штрафного.

Ничья позволила алматинцам набрать 32 очка после 17 матчей. "Кайрат" останется лидером по итогам тура, если "Актобе" и шымкентский "Ордабасы" сыграют вничью.

"Тобол" набрал 23 очка после 15 встреч и занимает пятую позицию в турнирной таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2153103-kayrat-na-poslednih-sekundah-vyrval-nichyu-v-matche-kpl-s-tobolom/

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