"Кайрат" на последних секундах вырвал ничью в матче КПЛ с "Тоболом"

Футболисты костанайского "Тобола" на выезде сыграли вничью с алматинским "Кайратом" в матче 18-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме хозяев вывел вперед бразилец Жоао Пауло (20 минута). Однако во второй половине матча "Тобол" забил два мяча усилиями марокканско-бельгийского футболиста Ахмеда Эль-Мессауди (53) и бельгийца Давида Энена (73).

"Кайрат" спас от поражения гол казахстанца Андрея Ульшина на 90+6 минуте прямым ударом со штрафного.

Ничья позволила алматинцам набрать 32 очка после 17 матчей. "Кайрат" останется лидером по итогам тура, если "Актобе" и шымкентский "Ордабасы" сыграют вничью.

"Тобол" набрал 23 очка после 15 встреч и занимает пятую позицию в турнирной таблице.

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