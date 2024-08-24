"Кайсар" и "Жетысу" не выявили победителя в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты кызылординского "Кайсара" сыграли вничью с талдыкорганским "Жетысу" в домашнем матче 18-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Стадионе имени Гани Муратбаева и завершилась без забитых мячей.

Нулевая ничья позволила "Кайсару" продлить беспроигрышную серию до четырех матчей. После 16 встреч кызылординцы набрали 22 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая костанайскому "Тоболу" и "Атырау", который одержал победу в 18-м туре.

В активе "Жетысу" 19 баллов после 17 встреч. Талдыкорганцы опередили "Астану" и поднялись на девятое место, однако столичная команда на данный момент провела только 13 матчей в КПЛ.

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