Нуралы Алип помог "Зениту" сыграть вничью со "Спартаком" в первом матче после травмы

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче чемпионата России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура РПЛ. Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. С 62-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича за вторую желтую карточку.

Алип вышел на после перерыва, заменив Сергея Волкова. Для 24-летнего казахстанца это первый сыгранный матч после травмы, из-за которой он пропустил несколько недель.

"Зенит" благодаря ничьей набрал 14 очков и сохранил первое место в таблице РПЛ. Однако по итогам тура команда из Санкт-Петербурга может упустить лидерство.

Напомним, в августе Алип продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона 2027/28.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.