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"Астана" проиграла вице-чемпиону Норвегии в раунде плей-офф Лиги конференций

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Футболисты "Астаны" в сезоне-2024
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" потерпели "сухое" выездное поражение от норвежского "Бранна" (Берген) в рамках квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничают в раунде плей-офф, оспаривая путевку в основной этап соревнований. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла в Бергене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу "Бранну" принесли голы норвежцев Феликса Хорне (12 минута) и Бора Финне (69).

Ответный матч пройдет в Алматы 29 августа. Сильнейшая команда по сумме двух встреч выйдет в основной раунд, а проигравшая завершит еврокубковую кампанию.

Напомним, "Астана" осталась последним представителем Казахстана на международной арене. Ранее из еврокубков вылетели "Актобе", костанайский "Тобол" и шымкентский "Ордабасы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2152318-astana-proigrala-vice-chempionu-norvegii-v-raunde-pley-off-ligi-konferenciy/

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