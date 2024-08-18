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"Актобе" потерял очки в матче с "Кайсаром" и не смог опередить "Кайрат" в таблице КПЛ

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Матч "Актобе" и "Кайсара" в сезоне-2024
Матч "Актобе" и "Кайсара". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" и кызылординского "Кайсара" не выявили победителя в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился казахстанец Арман Кенесов (22 минута), у гостей — черногорец Горан Милойко (60).

Благодаря ничьей "Актобе" набрал 30 очков после 16 матчей и не смог вернуть лидерство в КПЛ. Команда занимает второе место, уступая только алматинскому "Кайрату", в активе которого 31 балл.

"Кайсар" набрал 21 очко после 15 матчей. Кызылординцы располагаются на шестой позиции в таблице в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150320-aktobe-poteryal-ochki-v-matche-s-kaysarom-i-ne-smog-operedit-kayrat-v-tablice-kpl/

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