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"Ордабасы" в меньшинстве обыграл "Шахтер" в матче КПЛ

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Футболисты "Ордабасы" в сезоне-2024
Футболисты "Ордабасы". Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Футболисты шымкентского "Ордабасы" одержали выездную победу над карагандинским "Шахтером" в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе "Шахтер" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе "Ордабасы" дубль оформил узбекистанец Жасурбек Яхшибоев (35, 61 минуты), еще один мяч забил украинец Артем Беседин (58). У "Шахтера" отличились серб Милан Джокич (51) и белорус Дмитрий Лисакович (77).

Шымкентцы большую часть матча провели в меньшинстве. На 15-й минуте прямую красную карточку получил защитник сборной Казахстана Сергей Малый.

Благодаря победе "Ордабасы" набрал 29 очков после 14 матчей и занимает третье место в КПЛ, уступая только "Актобе" (30) и алматинскому "Кайрату" (31). В активе "Шахтера" осталось восемь баллов после 15 встреч, карагандинцы замыкают таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150310-ordabasy-v-menshinstve-obygral-shahter-v-matche-kpl/

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