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Бахтиер Зайнутдинов может перейти в футбольный клуб из Украины

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Защитник национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за турецкий "Бешикташ", может продолжить карьеру в "Динамо Киев" (Украина), передает NUR.KZ со ссылкой на UA-Football.com.

Как сообщает источник, "Динамо Киев" интересуется казахстанским защитником "Бешикташа" Бахтиером Зайнутдиновым.

По имеющейся информации, представители двух клубов уже встречались и обсуждали возможный трансфер. Отмечается, что за Зайнутдиновым также следит московское "Динамо".

Напомним, в прошлом сезоне Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста со стамбульским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее, казахстанским защитником интересовался санкт-петербургский "Зенит", но трансфер не состоялся из-за отказа самого Зайнутдинова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150289-bahtier-zaynutdinov-mozhet-pereyti-v-futbolnyy-klub-iz-ukrainy/

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