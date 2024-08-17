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Алматы примет финал Кубка Казахстана по футболу

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Кубок Казахстана по футболу
Кубок Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Финальный матч Кубка Казахстана по футболу в сезоне-2024 в 15-й раз пройдет в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Qazaqstan Football League.

Трофей разыграют "Атырау" и "Актобе". Матч состоится на Центральном стадионе Алматы 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

Алматы впервые за восемь лет и в 15-й раз в истории примет финал Кубка Казахстана по футболу. Центральный стадион города вмещает 23804 зрителя.

"Атырау" и "Актобе" ранее по разу выигрывали Кубок Казахстана — в 2009 и 2008 годах соответственно. В прошлом сезоне обладателем титула стал костанайский "Тобол".

Напомним, победитель Кубка Казахстана получит право в следующем сезоне сыграть за Суперкубок страны, а также выступить в еврокубках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150137-almaty-primet-final-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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