"Кайрат" обыграл "Кызыл-Жар" и вернулся на первое место в КПЛ

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали выездную победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 17-го тура на стадионе "Карасай" в Петропавловске.

Гости выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил казахстанский полузащитник Андрей Ульшин.

Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве. На первой компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален хорватский защитник Зоран Нижич.

Победа позволила "Кайрату" набрать 31 очко после 16 матчей и возглавить таблицу КПЛ. Однако по итогам тура алматинцев может вновь опередить "Актобе".

В активе "Кызыл-Жара" осталось 19 очков после 16 встреч. Петропавловцы занимают восьмое место.

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