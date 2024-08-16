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Казахстанского футболиста израильской команды удалили в еврокубковом матче

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Казахстанский футболист Артур Шушеначев
Артур Шушеначев. Фото: Пресс-служба ФК "Хапоэль" (Беэр-Шева)

Казахстанский нападающий израильского "Хапоэля" (Беэр-Шева) Артур Шушеначев получил красную карточку в матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда форварда играла с чешской "Младой-Болеслав" в третьем квалификационном раунде. Первый матч соперников на прошлой неделе завершился вничью — 1:1.

В ответной встрече "Хапоэль" на своем забил два безответных мяча до перерыва. Однако во втором тайме гости отличились четыре раза и одержали итоговую победу со счетом 4:2. Это позволила "Младе-Болеслав" выйти в раунд плей-офф, а "Хапоэль" завершил еврокубковую кампанию.

Шушеначев вышел на поле на 63-й минуте. В концовке встречи он получил две желтые карточки и был удален с поля на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Вскоре красную карточку получил одноклубник казахстанца Шай Элиас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2149569-kazahstanskogo-futbolista-izrailskoy-komandy-udalili-v-evrokubkovom-matche/

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