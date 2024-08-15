Мадридский "Реал" в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

Футболисты испанского "Реала" одержали победу над итальянской "Аталантой" в матче за Суперкубок УЕФА и установили рекорд турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды из Мадрида и Бергамо встретились на стадионе "Народовы" в польской Варшаве. "Реал" принимал участие в борьбе за Суперкубок УЕФА на правах действующего победителя Лиги чемпионов, "Аталанта" — Лиги Европы.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. В их составе отличились уругвайский полузащитник Федерико Вальверде (59 минута) и французский форвард Килиан Мбаппе (68), который провел дебютную официальную встречу за "Реал".

Столичная команда в шестой раз выиграла Суперкубок УЕФА. Это новый рекорд турнира. Ближайшие преследователи — испанская "Барселона" и итальянский "Милан", в активе которых по пять титулов.

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