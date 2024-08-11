"Кызыл-Жар" вырвал победу над "Тоболом" в матче чемпионата Казахстана

Петропавловский футбольный клуб "Кызыл-Жар" одержал выездную победу над костанайским "Тоболом" в перенесенном матче 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первым отличился полузащитник "Тобола" и национальной сборной Казахстана Ислам Чесноков на 26-й минуте.

Ответный гол "Кызыл-Жар" забил на 43-й минуте усилиями грузинского нападающего Луки Имнадзе. Победу гостям принес казахстанский полузащитник Рафаиль Оспанов, поразивший ворота соперника за две минуты до окончания основного времени.

Главный арбитр встречи Георгий Чеховский показал три желтых карточки игрокам "Кызыл-Жара".

Команда из Петропавловска поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, в активе подопечных Али Алиева 19 очков в 15 играх. "Тобол" при аналогичном количестве баллов сохранил за собой седьмое место, однако у костанайского клуба есть еще две игры в запасе.

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