Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Елимай" в меньшинстве сыграл вничью с "Астаной" в полуфинале Кубка лиги

Опубликовано:

Матч "Елимая" и "Астаны" в сезоне-2024
Матч "Елимая" и "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты семейского "Елимая" на своем поле сыграли вничью с "Астаной" в рамках первого полуфинального матча Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" и завершилась без забитых мячей.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после удаления российского защитника Дмитрия Яшина на 70-й минуте.

Ответная встреча между командами запланирована на 30 октября. Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал Кубка лиги, который назначен на 24 ноября.

Напомним, в другой полуфинальной паре соперничают астанинский "Женис" и алматинский "Кайрат". Первым матч между ними завершился победой столичной команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2147539-elimay-v-menshinstve-sygral-vnichyu-s-astanoy-v-polufinale-kubka-ligi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie