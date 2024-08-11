"Елимай" в меньшинстве сыграл вничью с "Астаной" в полуфинале Кубка лиги

Футболисты семейского "Елимая" на своем поле сыграли вничью с "Астаной" в рамках первого полуфинального матча Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" и завершилась без забитых мячей.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после удаления российского защитника Дмитрия Яшина на 70-й минуте.

Ответная встреча между командами запланирована на 30 октября. Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал Кубка лиги, который назначен на 24 ноября.

Напомним, в другой полуфинальной паре соперничают астанинский "Женис" и алматинский "Кайрат". Первым матч между ними завершился победой столичной команды.

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