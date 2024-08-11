"Актобе" потерял очки в матче чемпионата Казахстана против "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле сыграл вничью с "Актобе" в рамках перенесенного матча 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Мунайшы" в Атырау. Командам не удалось определить победителя по ходу 90 минут, матч завершился со счетом 1:1.

Первый гол в этой игре забил румынский защитник "красно-белых" Богдан-Илие Вэтэжелу на 36-й минуте.

Хозяевам поля удалось ответить лишь во втором тайме. Украинский полузащитник "Атырау" Александр Нойок спас свою команду от поражения, реализовав 11-метровый удар на 59-й минуте.

Главный арбитр встречи Саят Карабаев пять раз наказал футболистов. Дважды предупреждения получили игроки хозяев, три желтых карточки судья показал футболистам "Актобе".

"Красно-белые" в 15 матчах набрали 29 очков и единолично возглавили турнирную таблицу КПЛ. "Атырау" с 19 баллами после 14 встреч идет на седьмой позиции.

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