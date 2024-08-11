Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Актобе" потерял очки в матче чемпионата Казахстана против "Атырау"

Опубликовано:

Момент матча "Атырау" - "Актобе"
Момент матча "Атырау" - "Актобе": Пресс-служба ФК "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле сыграл вничью с "Актобе" в рамках перенесенного матча 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Мунайшы" в Атырау. Командам не удалось определить победителя по ходу 90 минут, матч завершился со счетом 1:1.

Первый гол в этой игре забил румынский защитник "красно-белых" Богдан-Илие Вэтэжелу на 36-й минуте.

Хозяевам поля удалось ответить лишь во втором тайме. Украинский полузащитник "Атырау" Александр Нойок спас свою команду от поражения, реализовав 11-метровый удар на 59-й минуте.

Главный арбитр встречи Саят Карабаев пять раз наказал футболистов. Дважды предупреждения получили игроки хозяев, три желтых карточки судья показал футболистам "Актобе".

"Красно-белые" в 15 матчах набрали 29 очков и единолично возглавили турнирную таблицу КПЛ. "Атырау" с 19 баллами после 14 встреч идет на седьмой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2147518-aktobe-poteryal-ochki-v-matche-chempionata-kazahstana-protiv-atyrau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie