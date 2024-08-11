Рамазан Оразов забил первый гол за европейский клуб и вывел свою команду в лидеры чемпионата

Атакующий полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов забил дебютный гол за датский клуб "Силькеборг", передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец, выступающий под седьмым номером, вышел в стартовом составе на матч четвертого тура Суперлиги Дании, где "Силькеборг" на выезде встретился с ФК "Раннерс".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в этой встрече забил казахстанский футболист. На 52-й минуте Оразов откликнулся на передачу Мадса Ларсена и отправил мяч "парашютиком" за спину голкипера "Раннерса".

Второй гол в ворота хозяев забил датско-марокканский одноклубник отечественного футболиста Юнес Бакиз, реализовавший свой момент на 67-й минуте.

На данный момент "Силькеборг" поднялся на первую строчку в турнирной таблице местного чемпионата. Команда Рамазана Оразова имеет в своем активе девять очков при четырех сыгранных матчах.

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