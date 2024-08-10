Серия пенальти определила обладателя Суперкубка Англии в матче "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграли "Манчестер Юнайтед" и стали обладателями Суперкубка Англии, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый трофей в новом английском сезоне оспаривался на лондонском стадионе "Уэмбли". На поле встретились действующие чемпион страны ("Сити") и обладатель национального Кубка ("Юнайтед").

В основное время команды не выявили победителя, обменявшись голами в концовке. Сначала в составе "Юнайтед" отличился аргентинец Алехандро Гарначо (82 минута). Затем номинальные хозяева отыгрались благодаря голу португальца Бернарду Силвы (89).

По окончании основного времени не игрались два экстра-тайма, а сразу была назначена серия пенальти. Вратари Андре Онана и Эдерсон совершили по одному сейву, а решающим оказался промах Джонни Эванса.

"Манчестер Сити" выиграл серию пенальти со счетом 7:6 и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу.

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