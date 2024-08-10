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ФК "Кайрат" неожиданно проиграл в полуфинале турнира за миллион долларов

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Момент матча "Женис" - "Кайрат"
Момент матча "Женис" - "Кайрат": Пресс-служба ФК "Кайрат"

Астанинский футбольный клуб "Женис" одержал "сухую" победу над алматинским "Кайратом" в рамках первого матча полуфинала Кубка лиги Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на нейтральном стадионе "Шахтер" в Караганде. "Женис" выступил в качестве номинального хозяина поля.

Столичный клуб одержал победу со счетом 2:0.

Исход матча решился в первом тайме. Первый гол забил 23-летний защитник астанчан Марин Беланчич на 13-й минуте. Спустя десять минут преимущество "Жениса" увеличил грузинский нападающий команды Георгий Панцулая.

Главный арбитр Григорий Московченко показал пять желтых карточек за 90 минут. Дважды были наказаны игроки хозяев поля, три "горчичника" получили футболисты "Кайрата".

Ответная игра состоится 30 октября на Центральном стадионе в Алматы.

Напомним, что в параллельной игре 1/2 финала семипалитинский ФК "Елимай" примет "Астану".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2147296-fk-kayrat-neozhidanno-proigral-v-polufinale-turnira-za-million-dollarov/

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