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Лучший бомбардир сборной Испании на Евро-2024 официально перешел в "Барселону"

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Презентация Дани Ольмо в ФК "Барселона"
Дани Ольмо: Официальный сайт ФК "Барселона"

Атакующий полузащитник сборной Испании Дани Ольмо официально подписал контрактное соглашение с ФК "Барселона", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний футболист является воспитанником академии "сине-гранатовых" "Ла Масия". На чемпионате Европы по футболу – 2024 испанец вошел в число лучших бомбардиров турнира, забив три гола.

По информации авторитетного портала Transfermarkt Ольмо перешел из "РБ Лейпциг" в "Барселону" за 55 миллионов евро, его актуальная рыночная стоимость составляет 60 миллионов.

Контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2030 года, клуб установил отступные за футболиста в размере 500 миллионов.

За четыре сезона в Бундеслиге он дважды выиграл Кубок Германии и становился обладателем Суперкубка страны. Со сборной Испании он стал победителем Евро-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2147101-luchshiy-bombardir-sbornoy-ispanii-na-evro-2024-oficialno-pereshel-v-barselonu/

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