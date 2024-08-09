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"Астана" в концовке вырвала победу в матче квалификации Лиги конференций

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Момент матча "Корвинул" - "Астана"
Момент матча "Корвинул" - "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

В ночь на пятницу завершился первый матч третьего отборочного раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, где румынский "Корвинул" на своем поле сыграл с "Астаной", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Муничипал" в городе Сибиу (Румыния) и завершилась победой "Астаны" со счетом 2:1.

Счет в матче открыл румынский защитник "Корвинула" Анонио Манолаке на 37-й минуте.

Казахстанскому клубу удалось сравнять на 62-й минуте усилиями гвинейского нападающего Усмана Камара. А победу команде принес гол нигерийца Джеффри Чинеду за 10 минут до окончания основного времени.

Футболисты "Астаны" Макс Эбонг и Александр Марочкин, который также является защитником национальной сборной Казахстана, получили желтые карточки на 44-й и 78-й минутах соответственно.

Ответный матч между столичной командой и действующим обладателем Кубка Румынии состоится 14 августа на Центральном стадионе в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2146638-astana-na-poslednih-minutah-vyrvala-pobedu-v-matche-kvalifikacii-ligi-konferenciy/

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