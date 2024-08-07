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Нуралы Алип продлил контракт с "Зенитом"

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Игрок сборной Казахстана Нуралы Алип
Нуралы Алип: Пресс-служба ФК "Зенит"

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип подписал новое контрактное соглашение с ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Обновленное соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона-2027/28.

В составе сине-бело-голубых Алип провел 64 матча, в которых отметился одним забитым мячом — в финале национального Кубка против "Балтики". Вместе с "Зенитом" защитник трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны.

"Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие. Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом.
Это правда второй дом, очень полюбил Петербург, мне тут комфортно и хорошо. И семье здесь очень нравится, а для меня это самое главное", - заявил Нуралы.

Актуальная трансферная стоимость 24-летнего казахстанца по оценке Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2145960-nuraly-alip-prodlil-kontrakt-s-zenitom/

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