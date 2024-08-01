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"Тобол" проиграл матч с двумя удалениями и вылетел из еврокубков

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Матч "Тобола" и "Санкт-Галлена" в 2024 году
Матч "Тобола" и "Санкт-Галлена". Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Футболисты костанайского "Тобола" потерпели поражение от швейцарского "Санкт-Галлена" и вылетели из квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответная встреча команд в рамках второго отборочного раунда состоялась на Центральном стадионе Костаная. На прошлой неделе в Швейцарии "Санкт-Галлен" разгромил казахстанскую команду со счетом 4:1.

Во втором матче "Тобол" вновь проиграл — 0:1. Единственный мяч на 73-й минуте забил гвинеец Мустафа Сиссе.

Хозяева завершали встречу вдевятером. Красные карточки получили нигериец Эссьен Эдедем (68 минута) и казахстанец Бейбит Галым (90).

Таким образом, по сумме двух матчей "Санкт-Галлен" выиграл со счетом 5:1. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций швейцарская команда встретится с латвийской "Ригой" или польским "Шленском".

"Тобол" вылетел из турнира и завершил еврокубковую кампанию вслед за "Актобе". Выступление в Лиге конференций от Казахстана продолжат "Астана" и шымкентский "Ордабасы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2143396-tobol-proigral-match-s-dvumya-udaleniyami-i-vyletel-iz-evrokubkov/

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