"Актобе" одержал победу над "Кызыл-Жаром" и обогнал "Кайрат" в чемпионате Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" одержал победу на своем поле в рамках матча 15-го тура Казахстанской премьер-лиги над "Кызыл-Жаром" из Петропавловска, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе имени Кобланды батыра в Актобе. Подопечным Дмитрия Парфенова удалось одержать "сухую" победу с общим счетом 2:0.

Первый гол на свой счет записал нигерийский защитник "красно-белых" Уче Хэрри Агбо на 34-й минуте. Увеличил преимущество хозяев вингер команды Жайро Жан на 76-й минуте.

Главный арбитр встречи Григорий Московченко дважды показал желтую карточку игрокам хозяев и выписал четыре "горчичника" гостевой команде.

Таким образом, "Актобе" удалось закрепиться на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана по футболу. Клуб набрал 25 очков в 13 сыгранных матчах и отстает от лидера – ФК "Ордабасы" (Шымкент) – на один балл. Алматинский "Кайрат" находится на третьей позиции (25 баллов после 14 встреч).

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