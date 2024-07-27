"Кайрат" разгромил "Шахтер" и догнал лидера чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали выездную победу над карагандинским "Шахтером" в матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на Центральном стадионе "Шахтер" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились грузинский полузащитник Гиорги Зария (30 минута), бразильский форвард Жоао Пауло (49) и казахстанский нападающий Вячеслав Швырев (90+7).

Победа позволила "Кайрату" набрать 25 очков и подняться с третьей на вторую строчку. Алматинцы догнали шымкентский "Ордабасы", но уступают действующим чемпионам по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом "Кайрат" провел на два матча больше.

"Шахтер" не может победить с восьмого тура. Карагандинцы с восемью очками после 14 встреч продолжают замыкать таблицу, располагаясь на 13-й позиции.

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