"Астана" на последних минутах упустила победу в первом еврокубковом матче сезона

Футболисты "Астаны" сыграли вничью с молдавским "Милсами" (Орхей) в выездном матче в рамках квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились во втором отборочном раунде. Для "Астаны" этот матч стал дебютным в новом еврокубковом сезоне.
Игра прошла на стадионе Районного спорткомплекса в Орхее и завершилась со счетом 1:1.
В составе "Астаны" мяч забил албанец Назми Грипши (57 минута). Хозяева отыгрались благодаря голу бельгийца Дэнни Лупано (90).
Ответный матч между командами пройдет в столице Казахстана 1 августа. Победитель по сумме двух встреч сыграет в третьем квалификационном раунде с румынским "Корвинулом" или хорватской "Риекой". Проигравший завершит еврокубковую кампанию.
Напомним, во вторник поражение во втором квалификационном раунде Лиги конференций потерпел шымкентский "Ордабасы" — действующий чемпион Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2139915-astana-na-poslednih-minutah-upustila-pobedu-v-pervom-evrokubkovom-matche-sezona/