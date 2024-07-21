"Актобе" обыграл "Женис", но вылетел из Кубка лиги

Футболисты "Актобе" обыграли астанинский "Женис" в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка лиги Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча команд состоялась в Актобе на Центральном стадионе имени Кобланды батыра и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

В составе "Актобе" отличились российский нападающий Идрис Умаев (78 минута) и эквадорский полузащитник Хосе Севальос Энрикес (83). У гостей единственный мяч забил грузинский форвард Гиорги Панцулая (71 минута)

Победа позволила "Актобе" набрать шесть очков и догнать "Женис" в таблице группы В. Однако астанчане остались на первой позиции из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — "+2" против "+1".

Именно столичная команда вышла в плей-офф Кубка лиги, который стартует со стадии 1/2 финала. "Актобе" занял вторую позицию в группе, опередив кызылординский "Кайсар" и костанайский "Тобол", в активе которых по три балла.

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