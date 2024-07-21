Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Актобе" обыграл "Женис", но вылетел из Кубка лиги

Опубликовано:

Матч "Актобе" и "Жениса" в сезоне-2024
Матч "Актобе" и "Жениса". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футболисты "Актобе" обыграли астанинский "Женис" в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка лиги Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча команд состоялась в Актобе на Центральном стадионе имени Кобланды батыра и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

В составе "Актобе" отличились российский нападающий Идрис Умаев (78 минута) и эквадорский полузащитник Хосе Севальос Энрикес (83). У гостей единственный мяч забил грузинский форвард Гиорги Панцулая (71 минута)

Победа позволила "Актобе" набрать шесть очков и догнать "Женис" в таблице группы В. Однако астанчане остались на первой позиции из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — "+2" против "+1".

Именно столичная команда вышла в плей-офф Кубка лиги, который стартует со стадии 1/2 финала. "Актобе" занял вторую позицию в группе, опередив кызылординский "Кайсар" и костанайский "Тобол", в активе которых по три балла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137560-aktobe-obygral-zhenis-no-vyletel-iz-kubka-ligi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie