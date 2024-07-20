Чемпионы Казахстана сенсационно вылетели из нового турнира после поражения в ЛЧ

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" упустил победу над туркестанским "Тураном" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Шымкенте на домашней арене "Ордабасы" имени Кажымукана Мунайтпасова. Однако номинальными хозяевами поля, согласно регламенту, являлись игроки туркестанской команды.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Гол забил нападающий "Ордабасы" Дембо Дарбо. Второй быстрый мяч в ворота туркестанцев забил Самат Жарынбетов на пятой минуте.

"Туран" забил первый ответный мяч на 25-й минуте усилиями нападающего Антонио Жаколиша, а ничью в данной встрече принес гол Батыра Мукашева на 44-й минуте.

Таким образом, встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Обе команды заработали по одному очку, что лишило действующих чемпионов страны возможности выступить в плей-офф турнира.

До этого "Ордабасы" потерпел поражение в ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов от молдавского ФК "Петрокуб" и продолжит свои выступления в Лиге конференций

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